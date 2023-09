Degustazioni, rievocazioni, show ed escursioni per MarcheStorie

Fino a domani la città di San Severino ospita il festival "MarcheStorie". L’iniziativa, ideata da Paolo Notari che ne firma la direzione artistica, porta il titolo "Dalla distruzione di Civitella alla fondazione del castello di Serralta" e verrà accolta nella frazione di Serralta. Ci saranno degustazioni, spettacoli, visite guidate, attività ludico didattiche, escursioni in bici e a piedi, ricostruzioni storiche in costume. Oggi alle 15, giochi di un tempo a cura dell’associazione Luci e Pietre per bambini dai tre anni in su. Alle 15.30 escursione in e-bike con le guide FM Bike Service (possibilità di noleggio bici; info e prenotazioni 333.7981184). Dalle 16.30 alle 23 ricostruzione storica e vita medievale al castello di Serralta a cura della Compagnia Grifone della Scala, del Palio dei Castelli e del Comitato Serralta. A partire dalle 19 degustazioni di piatti tipici medievali e punto di ristoro "Il buon desinare". Alle 21.30 spettacolo "Dalla distruzione di Civitella alla fondazione del castello di Serralta". Domani, alle 8.30, escursione in e-bike per esperti. Dalle 14, escursione "Serralta e dintorni. Un cammino tra natura, storia e spiritualità" accompagnati dalle guide Aigae (info 328.1846851 oppure 328.2041757). Alle 15.30 escursione in e-bike (anche per principianti e famiglie). Dalle 16.30 alle 20 ricostruzione storica e vita medievale al castello di Serralta. A partire dalle 19 torna anche "Il buon desinare". Dalle 19.30 lo spettacolo: "Dalla distruzione di Civitella alla fondazione del castello di Serralta".