Dehors vietati in via Gramsci: "I tavolini intasavano e le auto no?"

"Visto che i tavolini di un dehor creano disservizio per congestione veicolare, ecco una bella carrellata di fotografie che non lasciano ombra di dubbio su quali siano i veri problemi che qualcuno non ha voglia di vedere". Così Paolo Perini, titolare del Caffè Hab, polemizza tramite Facebook, con una serie di foto che mostrano le auto in sosta lungo tutta via Gramsci, dal lato del Palazzo degli Studi e anche dalla parte del bar. Al locale, l’Amministrazione comunale non ha più consentito di sistemare i tavolini all’esterno, a ridosso del loggiato, motivando il diniego con il fatto che causerebbero problemi alla circolazione; tuttavia, la Polizia locale aveva dato parere favorevole ai dehors in via Gramsci. La delibera della giunta è stata impugnata davanti al Tar, perché ritenuta non motivata e anche discriminatoria rispetto ad altri locali, a cui i tavolini all’aperto sono stati autorizzati. Ecco perché Perini l’altra sera ha ritenuto utile pubblicare le foto delle auto in sosta lungo la via, ora che i tavolini non ci sono più. "Prima le sedie aiutavano a fare passare i pedoni verso la galleria - ha spiegato nel suo post -. Ora invece ci parcheggiano direttamente dentro l’attività. Ma non me la prendo con chi parcheggia, non me la prendo con nessuno, è evidenza. Su Amministrazione, siate seri per cortesia, almeno intellettualmente, perché nessuno vi attacca se non voi stessi allo specchio. Parlano di attacchi, ma io penso che ci sia un sostanziale menefreghismo e tanta tracotante spavalderia".