Del Papa fa colpo su Hugo Boss

Cresce l’interesse delle prestigiose griffe internazionali verso il distretto calzaturiero maceratese. Alcuni giorni fa, il team dello sviluppo tecnico e di prodotto calzatura della Hugo Boss Ticino ha visitato l’azienda morrovallese Del Papa srl, storico marchio del settore. Un contatto realizzato grazie anche al recente impegno in rete della realtà imprenditoriale dei fratelli Petrelli con il progetto Nos. I professionisti della Hugo Boss hanno visionato il suolificio, guidati dai due proprietari, Massimo e Gianluca Petrelli, e spinti dalla ricerca di un suolificio in grado di realizzare fondi pre-fresati e lavorazioni di alto livello con l’inserimento di materiali diversi anche da stampa 3D, hanno toccato con mano l’intero processo di lavorazione delle suole. "Un’occasione che conferma l’attrattività del comparto calzaturiero marchigiano per le grandi griffe internazionali – afferma l’azienda di Morrovalle -. Ancor più sapendo fare rete, come dimostra la recente esperienza proprio di Del Papa srl che, con le aziende Dami di Sant’Elpidio e Top Model di Rapagnano, ha creato Nos, rete d’imprese per affrontare le complessità del mercato. Una vera e propria rivoluzione culturale che si prefigura come chiave di volta per intercettare opportunità".

d. p.