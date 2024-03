Delegazione comunale pronta alla riapertura. Mostra del Fotoclub

Il palazzo della Delegazione municipale ’Conte Alessio Contestabile della Staffa’ di Porto Potenza riapre i battenti dopo i lavori di ristrutturazione che consentono la riconsegna alla cittadinanza di un edificio completamente rinnovato, accessibile ed efficiente sotto il profilo energetico. Un iter complesso che ha visto l’Amministrazione comunale impegnata nella ricerca di finanziamenti per garantire una ristrutturazione completa su tutti i fronti. "Dopo i primi interventi di riqualificazione e risanamento che nel 2017/2018 hanno riguardato l’involucro esterno, – spiega il sindaco Noemi Tartabini – abbiamo lavorato per intercettare ulteriori risorse che, nel 2021, sono arrivate con l’accesso ai finanziamenti per il miglioramento sismico, consentendo lavori strutturali, inclusi quelli sulle murature portanti". Poi, dal 2021, le altre opere. "Si è lavorato per ottenere risorse finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’efficientamento energetico. Possiamo quindi affermare che oggi la cittadinanza portopotentina, che è stata davvero paziente in questi mesi di chiusura, ritrova un palazzo comunale fruibile a tutti i livelli". Il secondo stralcio di interventi ha visto la realizzazione di una piattaforma elevatrice, di servizi accessibili e di adeguamento degli impianti oltre a nuovi pavimenti, tinteggiatura interna, controsoffitto, nuove porte e ripristino della scala interna. L’inaugurazione ci sarà domani, alle 11.30. Per l’occasione sarà allestita una mostra a cura del Fotoclub con scatti storici del territorio. La riapertura della delegazione vedrà il trasferimento, all’interno dell’edificio, anche degli uffici comunali prima dislocati altrove. Tra questi la Polizia municipale. "Al primo piano, inoltre, è stata allestita una sala polifunzionale anche per incontri pubblici", conclude la Tartabini.