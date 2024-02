Delegazione comunale: si riapre

Sono finalmente in dirittura d’arrivo i lavori di ristrutturazione da tempo avviati all’interno della Delegazione comunale di Porto Potenza (nella foto). Ieri pomeriggio, il Comune ha reso noto sui social network che domenica 10 marzo, alle 11.30, si svolgerà una cerimonia di inaugurazione per sancire la fine dell’intervento di restyling proprio nella palazzina municipale intitolata a "Conte Alessio Conestabile della Staffa".

Inutile dirlo, ma l’annuncio della giunta guidata da Noemi Tartabini appare come una sorta di risposta implicita alle recenti contestazioni da parte dei gruppi di minoranza. Appena pochi giorni fa, era stato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Stefano Mezzasoma, a ricordare che il cantiere era stato predisposto nel 2021.

Questo per poi subire diversi stop e anche modifiche rispetto al progetto iniziale, in quanto erano sorte in corso d’opera alcune criticità: dall’adeguamento sismico e termico, fino all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti e all’antincendio.

Ma oltre al pentastellato, c’erano state pure le lamentele del Partito democratico locale, perché a causa di quei ritardi gli uffici erano stati accorpati e spostati in un edificio poco distante, generando lunghe code di cittadini sui marciapiedi – al gelo e sotto la pioggia – in pieno centro urbano.