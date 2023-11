Delegazione comunale: via ai lavori

Sono iniziati i lavori di consolidamento, restauro e miglioramento sismico del palazzo della Delegazione comunale, ala sud-est. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata l’impresa edile “Scisciani & Frascarelli” di Tolentino grazie ad un ribasso del 18,314%, per un importo totale di 897 mila euro di fondi comunali. L’impresa ora ha 240 giorni di tempo per terminare la ristrutturazione della zona interessata.

"Il cantiere riguarda il primo stralcio funzionale - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai -. Si tratta di un intervento prioritario per rendere possibile il ripristino funzionale dell’intero edificio danneggiato dal sisma e per il quale abbiamo ricevuto dalla Regione 5 milioni di euro, recuperando fondi che non erano stati richiesti dall’amministrazione di centrosinistra".

Il progetto è dell’architetto Giacomo Tolozzi e dell’ing. Francesco Pacioni, in collaborazione con l’architetto Mattia Macellari e il geometra Antonio Frapiccini. In questa fase sarà effettuato il ripristino dell’agibilità e della sicurezza, con interventi che partendo dalla scala di via Porta Zoppa arriva fino al tetto. Saranno inoltre realizzati servizi igienici moderni ed accessibili a persone con disabilità, con abbattimento delle barriere architettoniche e realizzando un ascensore per raggiungere i piani adibiti ad uffici. L’assessore Carassai riferisce, inoltre, che sono diciotto le candidature presentate dopo la pubblicazione del bando per la progettazione riguardante il completamento del progetto di restauro finanziato dalla Regione e che una commissione sta esaminando le offerte. L’ aggiudicazione provvisoria da parte della Sua di Macerata avverrà entro l’anno in corso e l’inizio della progettazione, da sottoporre alla Soprintendenza, nel 2024.

"La sede della Delegazione è un edificio storico che risale al 1867 - dice sempre Carassai - il progetto è dell’ingegner Filippo Prosperi. La priorità è rendere nuovamente agibile l’edificio. Il successivo stralcio, permetterà di completare i lavori e ridare così lustro alla Città Alta creando nuovi spazi per attività sociali e uffici utilizzando anche il sottotetto".