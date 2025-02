Delegazione dalla Cina ricevuta in Comune nel segno di Matteo Ricci

Una delegazione di Nanchang, accompagnata da don Giovanni Battista Sun, ha incontrato in Comune la vicesindaca Francesca D’Alessandro. Lo ha fatto nel ricordo di padre Matteo Ricci, che proprio nella città cinese visse cinque anni e scrisse il suo primo libro, quello "Dell’Amicizia". In Cina verranno attuati progetti di valorizzazione di Ricci, come un nuovo episcopio dove sarà presente un’esposizione dedicata al gesuita. Oltre all’incontro con D’Alessandro, la delegazione ha visitato la torre civica, la biblioteca Mozzi Borgetti e la cattedrale San Giovanni. Per la vicesindaca, l’incontro è il proseguimento "della strada tracciata dal gesuita tanti anni fa". E garantisce una cultura "che, nella diversità, ci permette di arricchire il nostro bagaglio promuovendo un incontro tra Oriente e Occidente nel segno dell’ascolto e del dialogo".