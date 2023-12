Delegazione dell’Anps dal questore Silipo per lo scambio di auguri

Si è svolto il tradizionale incontro natalizio del questore con l’Anps. Luigi Silipo ha incontrato la delegazione dell’associazione dei poliziotti, con un riferimento particolare al più anziano del gruppo, Leo Tiburzi, 94enne, responsabile dell’ufficio economato, che ha vestito la divisa per ben 41 anni a Macerata. Silipo ha espresso l’auspicio che il legame che unisce i poliziotti in servizio a quelli in pensione possa offrire risultati positivi per la sicurezza urbana, perché "da loro – ha detto – ci si attende una collaborazione ancora più incisiva". Il presidente Giorgio Iacobone ha consegnato al questore il calendario storico dell’associazione. La delegazione che ha incontrato il questore era composta, oltre che da Iacobone e Tiburzi, dal vice presidente Graziano Bocci, Gabriella Cordiali, Riccardo Vallesi, Fabrizio Fattori e Luca Natali.