Delegazione di Legambiente in visita all’impianto di biometano

Era presente anche il sindaco Antonio Bravi insieme con quello di Osimo e al padrone di casa ad Ostra dove una folta delegazione di Legambiente, il presidente nazionale Stefano Ciafani, quello delle Marche Marco Ciarulli, la direttrice di Legambiente Marche Marzia Mattioli e Luigino Quarchioni, delegato del direttivo di Legambiente Marche, ha visitato l’impianto di produzione di biometano della società En Ergon, controllata dal Gruppo Astea che tratterà la frazione organica della raccolta differenziata domestica per produrre metano e compost tramite il processo di digestione anaerobica. L’associazione ha incontrato l’azienda e visitato l’impianto, il primo nelle Marche che permette alla regione di ridurre la quantità di rifiuti organici – oggi al 30% di quelli prodotti – fuori dalle Marche. Inoltre, attraverso il riciclo si ottiene anche biometano, una fonte di energia rinnovabile, in grado di contrastare la crisi climatica e accompagnare la transizione energetica.

L’impianto, realizzato grazie a un investimento di 30 milioni, a regime trasformerà circa 32.500 tonnellate annue di rifiuti organici in tre milioni di metri cubi di biometano che verranno immessi nella rete Snam per fornire energia e riscaldare tremila abitazioni. Si produrrà anche compost per circa 7.000 tonnellate all’anno e fertilizzante azotato per circa 2.000 tonnellate all’anno.