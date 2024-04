Deleghe tolte a Gironacci: "I decreti non ci sono"

Deleghe ritirate a Manola Gironacci, il Pd apre la questione trasparenza. "Non sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, né risultano inseriti nella sezione ‘Trasparenza amministrativa’ del sito dell’ente pubblico, i decreti con cui il sindaco le ha ritirato le deleghe di assessore al turismo". Francesco Micucci, capogruppo Dem, denuncia che "né il primo, né il secondo integrativo e nemmeno il terzo provvedimento sono consultabili on line da chi volesse leggere gli atti ufficiali con cui è stata sfiduciata. In barba alle leggi sulla trasparenza il Comune, complici gli amministratori e i dirigenti, se ne infischiano di usare i canali ufficiali per informare la città". Sulla vicenda che coinvolge l’ex assessore, e che ha generato anche una causa al Tar "esistono infatti – incalza Micucci – solo note emesse dallo staff comunicazione del sindaco e notizie di stampa". Segnala che anche della sentenza emessa lo scorso 21 marzo dal Tar, che ha dato ragione alla Gironacci, non si rileva traccia nel sito del Comune. "Eppure – osserva – sono state pagate coi soldi dei cittadini le spese della causa, alla fine della quale i giudici hanno stroncato l’impalcatura tecnica di ben due decreti, e sarebbe auspicabile si potessero consultare sia le ragioni giuridiche che hanno visto il sindaco soccombere, sia i suoi provvedimenti". I decreti sono tre: quello emesso il 30 settembre 2023 della prima sfiducia, l’integrazione del 19 gennaio 2024 chiesta a Ciarapica dal Tar, che aveva contestato la mancanza di solide giustificazioni per il ritiro delle deleghe, e quello del 3 aprile, con cui il sindaco ha di nuovo defenestrato il suo assessore. "Di nessuno – conclude – c’è traccia nel sito del Comune, perché nessuno a Palazzo Sforza sente l’esigenza di rispondere alle leggi sulla trasparenza".

Lorena Cellini