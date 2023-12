Delibera sul Filelfo, è polemica: "Adesso Sclavi deve chiarire"

Nella delibera sull’istituto Filelfo, approvata all’ultimo Consiglio comunale e trasmessa alla Provincia, ha destato particolare perplessità in parte dell’opposizione (Fratelli d’ItaliaTolentino nel Cuore) un punto. Quando si chiede al presidente Parcaroli di "rivalutare le proprie posizioni alla luce della possibilità di trasferire tutti gli studenti delocalizzati in via Ficili utilizzando sia i locali dell’ex Filelfo per il Classico sia i locali di Palazzo Europa attualmente adibiti a sede comunale per lo Scientifico". "Il sindaco Sclavi sarebbe intenzionato a riportare i ragazzi dello Scientifico a Palazzo Europa al posto degli uffici comunali – interviene la consigliera di minoranza Silvia Luconi (nella foto) (Fd’I), ex vicesindaco –, così ho chiesto se l’amministrazione si fosse accorta che a Palazzo Europa sono iniziati i lavori e che dureranno almeno tre anni più le proroghe; ho ricordato poi che lo Scientifico nel 20052007 era stato trasferito perché quel luogo non era adatto a una scuola (per uscite di sicurezza, ascensori, finestre non adeguate). Poi il dubbio che sorge spontaneo riguarda la collocazione degli uffici comunali; la dichiarazione sui container rilasciata da Sclavi è sconvolgente se non altro perché lui e i suoi sono stati i primi a criticare lo spostamento della polizia locale alla palazzina tecnica, contrari alla delocalizzazione dal centro dei servizi. Se questo vale per i vigili, perché non dovrebbe valere per servizi sociali, tributi, ragioneria, cultura ecc? Qualora quanto detto sui container fosse stato un lapsus, dove pensano di collocare i servizi? In affitto? In periferia? E i dipendenti sono stati avvisati? Si è valutato il disagio dei cittadini che eventualmente dovrebbero recarsi in periferia?".