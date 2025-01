Delira e si butta tra le auto, fermato

Ha iniziato a urlare frasi senza senso e a dare in escandescenze tra via Loreto e piazza Kronberg, buttandosi in mezzo alla strada tra le auto che passavano. Sono dovuti intervenire in forze carabinieri, polizia locale e i sanitari del 118, e quest’ultimi lo hanno ricoverato al pronto soccorso di Civitanova. Il fatto è successo domenica pomeriggio a Porto Recanati. L’allarme è scattato intorno alle 17: un italiano quasi 40enne, residente in città, in stato di alterazione si è messo a gridare a squarciagola in via Loreto. Più volte si è gettato sulla carreggiata, rischiando di farsi travolgere da qualche auto di passaggio. Sono presto arrivati i carabinieri, con una pattuglia della Compagnia di Osimo e un’altra della caserma di Loreto, insieme con gli agenti della polizia locale di Porto Recanati. Sul posto è accorsa anche l’ambulanza della Croce Gialla di Porto Recanati. Il personale sanitario e le forze dell’ordine hanno tentato di far ragionare l’uomo, e dopo un’oretta di trattative il 40enne stato convinto a farsi aiutare. Alla fine è stato caricato in ambulanza e portato all’ospedale civitanovese per tutti gli accertamenti del caso.