Delitto di Pamela, falsa confessione: poliziotto patteggia un anno

Macerata, 14 maggio 2025 – Era sicuro che Innocent Oseghale, il nigeriano condannato all’ergastolo per l’omicidio di Pamela Mastropietro, avvenuto nel gennaio del 2018, avesse fatto una confessione scritta, in inglese, dove rivelava notizie importanti sul delitto e sui complici che lo avevano aiutato ad uccidere e a sbarazzarsi del corpo della 18enne romana. Secondo lui un avvocato aveva addirittura tradotto quel manoscritto in italiano. Per questo la Procura generale di Ancona, a settembre del 2020, lo aveva convocato, per sentirlo come persona informata sui fatti. Protagonista un ex poliziotto dell’ufficio immigrazione della questura di Macerata. Quanto riferito dall’ex agente non ha trovato fondamento nelle indagini e per quelle dichiarazioni ieri ha patteggiato ad un anno (pena sospesa) al tribunale di Ancona per false informazioni a pubblico ministero. Era difeso dall’avvocato Paolo Mengoni. Secondo la Procura, che aveva chiesto il processo per il 56enne, le cose riferite sarebbero state tutte false. L’ex poliziotto è originario della Lombardia, ha 56 anni e vive in provincia di Macerata. Si sarebbe inventato tutto, stando alle accuse, probabilmente travolto dal richiamo mediatico che la vicenda stava avendo in quel periodo viste le modalità con cui il delitto si è consumato.

Pamela fu ritrovata a pezzi, in una valigia abbandonata nelle campagne di Pollenza. È stata uccisa dopo essersi allontanata da una comunità terapeutica di Corridonia, dove era andata per disintossicarsi dall’uso di droga. Il poliziotto era era in servizio all’epoca del delitto per il quale sta pagando con il carcere a vita Oseghale. La sentenza per lui è definitiva. Che abbia avuto dei complici per uccidere, fare a pezzi la ragazza e sbarazzarsi del corpo è sempre stato sostenuto dai familiari della 18enne. La madre di Pamela è stata di recente anche in carcere da Oseghale, per farsi dire tutta la verità su quel delitto. Dalle carte dell’inchiesta era trapelata la presunta conoscenza della confessione di Oseghale da parte dell’ex poliziotto che ieri ha patteggiato. Ne sarebbe venuto a conoscenza nell’estate del 2018, pochi mesi dopo l’omicidio, attraverso un avvocato che nel carcere di Fermo aveva incontrato uno dei sospetti complici di Oseghale, Lucky Desmond. L’avvocato ne avrebbe raccolto la confessione. Il 56enne sarebbe stato in contatto anche con il difensore della famiglia Mastropietro, conosciuto durante le udienze. Tutte circostanze non confermate.