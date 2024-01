Della Vittoria e parco aperti a tutti

Lo stadio della Vittoria ha superato il collaudo ed è stato aperto alla città, insieme a tutto il parco circostante. Dopo il taglio del nastro dello scorso giugno, infatti, l’impianto ancora non era fruibile. "La struttura continuerà a essere gestita dalla Maceratese e, in virtù del fatto che l’impianto è stato riqualificato, rinnovato e sono stati eseguiti rilevanti investimenti con attrezzature e servizi che precedentemente non erano presenti, si sono resi necessari, da parte del gestore, un maggior controllo e una maggiore cura; ciò ha comportato un aumento del costo relativo alla gestione - spiegano dall’amministrazione -. In particolare, poiché l’investimento ha interessato anche la riorganizzazione dei percorsi interni al parco con l’installazione di ulteriori servizi a beneficio della comunità, è divenuto imprescindibile prevedere un maggior impegno e lavoro nella gestione per consentire il migliore utilizzo dello stadio".