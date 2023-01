Dell’Agnolo sul nuovo Prg: "Servono altri collegamenti"

Il consigliere di Sarnano con delega all’Urbanistica Ermanno Dell’Agnolo apre l’anno ricordando ai cittadini che in alcuni punti del paese si possono trovare contenitori con questionari da compilare in forma anonima, finalizzati a raccogliere spunti e opinioni utili al progetto del nuovo piano regolatore generale comunale. Questo si chiama "Sarnano 5000", e il numero sta ad indicare "un paese turistico accogliente per i suoi abitanti e per i suoi ospiti". E fa il punto sul nuovo Prg: "L’ambito del fiume Tennacola, con il suo alto grado di frequentazione e di interesse turistico, ha la necessità di una disciplina coordinata sia per il rispetto ambientale che per fruire delle tante presenze. Il cimitero, oggi raggiungibile solo percorrendo la strada statale Picena per i funerali e per le visite, necessita di un collegamento ciclopedonale direttamente dal paese. Così pure i collegamenti tra e con le scuole. L’area sportiva con il palazzetto e la piscina comunale necessitano di sviluppo per arricchire la loro potenzialità. Lo stabilimento termale San Giacomo, delocalizzato, risulta compresso. La sanità e l’assistenza, relegate in un ambito urbano dimensionalmente non adeguato necessitano di una pianificazione".