Delogu riempie il teatro. Pubblico protagonista

Ha conquistato il Politeama di Tolentino, domenica scorsa, Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e scrittrice, con "40 e sto". Per questo spettacolo, già tutto esaurito dalla fine di settembre, il Politeama ha visto in platea giovani e meno giovani provenienti da tutte le Marche e anche oltre. Attingendo dalla sua vita privata, si è raccontata con ironia portando sul palco la crisi, i momenti di rinascita e i luoghi comuni delle donne alla soglia dei quaranta. "Unica data delle Marche, lo spettacolo è andato sold out dopo la prima settimana dalla presentazione della stagione del Politeama – spiegano gli organizzatori –. La Delogu ha cantato, ballato e coinvolto il pubblico rendendolo parte integrante dello spettacolo. Sulle note delle canzoni di Max Pezzali e altri brani iconici che hanno caratterizzato la sua vita, ha "festeggiato" i quarant’anni di una donna che nonostante le molteplici difficoltà ha trovato finalmente se stessa".