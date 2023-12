Delpriori ai Martedì dell’Arte. Si parla di ’Rinascenza Carolingia’

Alla 17esima edizione dei Martedì dell’Arte, l’ormai tradizionale evento curato dall’Associazione Arte con il patrocinio del Comune di Civitanova e dell’Azienda dei Teatri, torna il professor Alessandro Delpriori. Delpriori relazionerà su ’Rinascenza Carolingia. Dentro e fuori le Marche’.

L’incontro è in programma oggi al cine-teatro Cecchetti con ingresso libero. Il calendario 2324 della rassegna si articola in 28 lezioni sulle più svariate discipline scientifiche e culturali.

La nuova stagione vedrà salire in cattedra otto ospiti di altissimo profilo, che si alterneranno fino ad aprile 2024. Sono Evio Hermas Ercoli, Stefano Papetti, Roberto Mancini, Vincenzo Ruggiero, Alessandro Delpriori, Mauro Perugini, Paola Ballesi, Roberto Cresti. Anche quest’anno la presenza agli appuntamenti verrà riconosciuta dal Miur come corsi formativi, al termine dei quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, nell’ambito della rassegna, sarà possibile visitare in questi giorni al foyer del Cecchetti una personale dell’artista Diego Mazzaferro. La mostra è visitabile fino al 9 gennaio, in orario di apertura del cine-teatro.

Ingresso gratuito. Per informazioni contattare il numero 339.7439458 o scrivere una mail all’indirizzo iskra@donatianna.it.