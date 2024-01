Demenze: rimanere vicino ai pazienti e alle famiglie

"Le demenze senili sono malattie che colpiscono non solo i pazienti, ma anche e soprattutto chi li circonda, lasciandoli soli ad affrontare un disagio che spesso li isola e li rende impotenti di fronte ad una diagnosi che sembra una condanna". Così l’assessore comunale ai Servizi sociali, Elena Lucaroni, presenta a Tolentino il progetto "Alzheimer Caffè", che a breve partirà, coordinato da Eleonora Strappato, con una serie di incontri che si terranno alla biblioteca Filelfica. "Ciò vuole creare spazio e tempo – aggiunge Lucaroni - da dedicare a chi si trova ad affrontare questa malattia con supporto morale professionale e specialistico per rispondere al bisogno di sapere come affrontare tutto ciò. Ringrazio il Galt , la dottoressa Strappato, e tutti i relatori e professionisti che porteranno il loro contributo affinché nessuno, toccato da questa malattia, si senta abbandonato". Ecco il programma degli incontri: 16 febbraio "L’Alzheimer arriva in famiglia" (alle 17), 29 febbraio "Una casa e una relazione a misura di Alzheimer" (alle 21), 12 marzo "Un caffè con il fisioterapista" (alle 17), 21 marzo "Un caffè con il geriatra" (alle 21), 9 aprile "Un caffè con l’assistente sociale" (alle 17). E ancora: 18 aprile "Un caffè con la nutrizionista" (alle 21), 12 maggio "Passeggiando tra i ricordi" (alle 10), 14 maggio "Un caffè con l’educatrice-animatrice" (alle 17), 30 maggio "Un caffè con la logopedista" (alle 21), 11 giugno "Un caffè con l’Oss" (alle 17) e 27 giugno "Un caffè con il musicoterapeuta" (alle 21).