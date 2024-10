Demolita villa Baroni, il progetto di Santoni

Demolita l’ex villa Baroni, in via Mameli: al suo posto arriverà un gruppo di villette a schiera. La villa urbana chiamata Belpoggio, ma nota a tutti come villa Baroni dal nome del primo proprietario, era stata acquistata dall’industriale calzaturiero Santoni, che aveva chiesto di demolirla per realizzare cinque minivillette utilizzando il piano casa. Il cantiere aveva preso il via lo scorso aprile con la demolizione del muretto intorno al cancello di ingresso. In cambio del permesso a costruire, il privato dovrà realizzare un marciapiede pubblico, visto che in quel tratto esiste una piccolissima porzione pedonale sul lato opposto della strada.