Demolito e ricostruito il plesso della Grandi

La giunta di Tolentino ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per l’intervento alla scuola primaria Grandi, che consentirà l’avvio delle procedure per la ricostruzione. Il plesso era stato danneggiato dal terremoto 2016; subito dopo le scosse, erano state individuate le opere di pronto intervento e riparazione del danno per ripristinare la completa agibilità dello stabile. In particolare, erano stati individuati danni diffusi a elementi non strutturali, così da non pregiudicare la sicurezza di studenti, professori e personale scolastico. "Si provvederà alla demolizione e ricostruzione in loco del plesso Grandi, composto dalla scuola per l’infanzia e dalla primaria, entrambe sedi dell’istituto comprensivo Don Bosco – spiegano dal Comune – per un importo pari a 3.000.000 euro, di cui 2.100.000 pari al contributo netto a carico del commissario e 900.000 (30%) quale incentivo del conto termico concesso dal Gse". Come emerso anche all’ultimo Consiglio comunale, prossimamente dovranno susseguirsi diversi lavori post-sisma negli istituti della città (con la conseguente sistemazione temporanea degli alunni nel periodo relativo all’intervento). I plessi Green, Lucatelli, Don Bosco, Bezzi, Grandi sono inseriti infatti nel "Programma straordinario di ricostruzione e adeguamento sismico". "Il 2024 sarà l’anno del cambiamento per vari istituti", ha anticipato il sindaco Mauro Sclavi. A metà gennaio dovrà essere approvato il progetto definitivo della Lucatelli (nove milioni).