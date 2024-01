Demolizione dei palazzi alla Pace. Viabilità provvisoria: sette fasi

Sono stati comunicati in un’assemblea pubblica i cambiamenti che attendono la viabilità di via Pantaleoni e via Zorli in vista della demolizione degli edifici ai civici tra l’89 e il 111. Lesionati dal sisma del 2016, i palazzi hanno dovuto essere evacuati da 150 famiglie. I lavori, i più importanti per lottizzazione, costi ed interventi dell’intero cratere, dureranno anni. Sono stati stanziati 50 milioni di euro e l’intervento si articolerà in varie fasi: lo "strip out" degli edifici, ossia la pulitura da oggetti e infissi; la demolizione vera e propria; la palificata ed infine la ricostruzione. All’assemblea pubblica hanno partecipato il sindaco Sandro Parcaroli, la giunta comunale, il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, il comandante della Polizia locale Danilo Doria, i progettisti degli interventi con le relative ditte appaltatrici: Fam, con l’architetto Principi, Sardellini con l’ingegner Calcagni e Mic gruppo Gravina diretta dall’ingegner Margione, intervenuto nell’assemblea per spiegare le procedure tecniche dei lavori. Ampio spazio è stato dedicato a trovare soluzioni al problema parcheggi, con l’Aamministrazione pronta ad accogliere le istanze dai numerosissimi abitanti del quartiere che sono intervenuti. La viabilità sarà modificata più volte in base al procedere dei lavori, e si articolerà in almeno sei o sette differenti momenti. Le scelte per regolare il traffico sono state prese dalla Polizia locale in accordo con l’Amministrazione dopo un attento monitoraggio del traffico in ingresso ed in uscita da quel lato della città. In linea di massima, rimarranno il senso unico in salita per Borgo San Giuliano, il senso unico di percorrenza in viale Leopardi e il doppio senso di marcia all’intersezione tra Borgo San Giuliano e via Pantaleoni. Sarà, invece, previsto un restringimento di corsia da via Pantaleoni verso via Leopardi per permettere l’uscita da Borgo San Giuliano e, quindi, l’immissione in via Leopardi senza dare la precedenza in modo da rendere più fruibile la circolazione. Per quanto riguarda la sosta e i posteggi, saranno garantiti 10 stalli nella traversa di via Pantaleoni con borgo San Giuliano, 12 posti esterni e 10 interni presso il condominio Le Spighe e 8 posti in via Pantaleoni nell’area adiacente alla scuola. Saranno interdetti i 17 posti in via Pantaleoni davanti alle palazzine da demolire e 45 posti auto del lato destro e 8 del lato sinistro in via Zorli. L’Amministrazione comunale sta, inoltre, valutando la possibilità di realizzare, in un terreno di proprietà comunale nell’area circostante all’intervento, un nuovo parcheggio pubblico. "Sappiamo che questo progetto andrà a impattare sulla viabilità e sulla quotidianità dei residenti della zona ma abbiamo predisposto, grazie al grande lavoro di equipe della Polizia locale, un piano di viabilità ad hoc per andare incontro alle esigenze di cittadini, commercianti e fruitori del quartiere" ha detto il sindaco Parcaroli.