Demolizione del Polisportivo. Arriva il sì dalla Lega più Civici

Lega più Civici favorevoli al progetto di demolizione del Polisportivo, per realizzare al suo posto una lottizzazione residenziale e commerciale e spostare lo stadio altrove, ma il processo deve passare attraverso l’esame delle urne. I consiglieri comunali di maggioranza Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi (foto) parlano di "opportunità straordinaria per Civitanova. Di fronte un investimento di circa 130 milioni di euro non possiamo che riconoscere il grande lavoro del sindaco, riuscito ad attrarre investitori. Non è da tutti avere questa capacità di visione e lo ringraziamo". Però niente va deciso ora. "Un’opera del genere – spiegano – cambierebbe il volto di Civitanova e non può essere realizzata senza un mandato chiaro della popolazione. Proponiamo che progetto venga inserito nel programma del futuro candidato sindaco della nostra coalizione. Se il centrodestra vincerà le elezioni, sarà la prova che la città vuole questo stadio; se perderà vorrà dire che cittadini non lo considerano una priorità. Il progetto, che ha valore strategico, merita un percorso chiaro e condiviso e deve essere la città a dire l’ultima parola". Del piano che sta covando in seno a Palazzo Sforza si è saputo per vie non ufficiali. Finora nessuno dell’amministrazione ha voluto svelare i nomi della società che ha proposto la demolizione del Polisportivo con un nuovo stadio nella zona commerciale, per avere come contropartita il via libera a costruire, nell’ampia area a sud che si libererebbe. L’operazione muove tanti milioni di euro e sta facendo discutere i civitanovesi, molto legati al Polisportivo. La Lega più Civici sono la prima forza della maggioranza che si esprime ufficialmente a favore del progetto.