Demolizione di un edificio, modifiche al traffico

Settimana di disagi al traffico nel quartiere San Rocco di Matelica. A partire da martedì si procederà alla chiusura della circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra la farmacia e la chiesetta, per consentire la demolizione di un fabbricato danneggiato dagli eventi sismici del 2016. Sarà istituito il doppio senso di circolazione in viale Roma, mentre i mezzi pesanti provenienti dalla Muccese, al semaforo di Borgo Nazario Sauro, non potranno svoltare in direzione della stazione ferroviaria.