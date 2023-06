Demolizione di un palazzo, cambia la viabilità

Scatta la demolizione di un palazzo in via Rosati, per questo la polizia locale ha emesso un’ordinanza per modificare la viabilità da oggi a martedì prossimo. Il provvedimento prevede fino al termine dei lavori con orario 0-24, il divieto di sosta con rimozione coatta in via Tibaldi, in entrambi i lati, fino all’incrocio con via Spalato; il divieto di sosta con rimozione coatta in via Rosati in entrambi i lati; il divieto di sosta con rimozione coatta in via Vanvitelli, sul lato sinistro, negli spazi attigui all’ingresso Anffas tenendo conto della direzione di marcia dei veicoli provenienti dalla bretella di via Resse per agevolare la manovra degli autocarri solo giovedì dalle 6 alle 18; il divieto di sosta con rimozione coatta, in via Vanvitelli, in prossimità dell’incrocio con via Spalato solo per giovedì dalle 6 alle 18 per due posti auto; il divieto di sosta con rimozione coatta, in via Spalato, in prossimità dell’incrocio con via Vanvitelli, solo per giovedì, dalle 6 alle 18 per due posti auto; il divieto di transito in via Rosati, con sbarramento, dal civico 6 fino al civico 15; il doppio senso di circolazione nel tratto di via Rosati da via Vanvitelli fino all’interruzione al civico 15; il limite massimo di 30 chilometri orari in via Rosati e via Tibaldi.