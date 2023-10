Demolizione e ricostruzione. Ora il teatro torna a splendere

CALDAROLA

Lo storico teatro comunale di Caldarola torna al suo antico splendore grazie ai lavori di recupero e restauro, dopo i danni subìti dal sisma. Sabato prossimo, al mattino, ci sarà l’inaugurazione alla presenza delle autorità; la sera alle 21.15 e poi domenica alle 17 concerto Orchestra di Fiati "Insieme per gli altri" (prenotazione obbligatoria al 3357681738) con ingresso a offerta, devoluto alle monache di Caldarola. Un’opera di circa 1 milione 200mila euro, di cui 1,1 milioni di finanziamenti pubblici (tra fondi Por Fesr, ordinanza 104 dell’allora commissario Legnini, e Regione tramite l’ex assessore nonché attuale commissario Castelli, Art bonus Fondazione Carima), 60mila euro da donazioni di privati e 45mila di fondi comunali. Un gioco di squadra: ad esempio, il cavalier Moschini ha donato l’arredo per il bar, come tavoli e sedute; Simonelli Group le macchine da caffè; la Varnelli i prodotti. Altri il soffitto della platea e del foyer. "Dopo il dramma del sisma – dice il sindaco Luca Maria Giuseppetti–-, il primo pensiero è stato sistemare chi aveva perso la propria abitazione e abbiamo proceduto con le Sae; poi è stata ricostruita la scuola, per fare in modo che le nuove generazioni restassero. E ora è la volta del teatro, luogo di socializzazione e aggregazione. Segno della vivacità del territorio". I lavori sono iniziati nel 2020 e hanno riguardato demolizione e ricostruzione del tetto, interventi sulle murature, rifacimento impianti e opere pittoriche. Al taglio del nastro saranno presenti anche il governatore Francesco Acquaroli, il commissario Guido Castelli, il vescovo Francesco Massara, Saverio Marconi della Compagnia della Rancia, i piccoli Anita Bartolomei e Alberto Cartuccia Cingolani, la cabarettista Alexandra Filotei.

Lucia Gentili