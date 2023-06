Demolizione ex scuola Douhet, convocata un’assemblea pubblica

Il progetto di demolizione dell’ex scuola di piazza Douhet sarà l’argomento principale dell’assemblea pubblica, dal titolo "Rigenerazione Urbana: progetti e prospettive", che è stata organizzata dal Comune per lunedì prossimo, alle 21.15, nell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza Picena. A renderlo noto è stato il sindaco Noemi Tartabini, tramite la propria pagina istituzionale Facebook. Al contempo, il primo cittadino ha colto l’occasione per rispondere alle polemiche del Comitato apolitico per il Centro Civico di Porto Potenza che aveva lamentato, nei giorni scorsi, di non aver ancora ricevuto la relazione tecnica sul rischio sismico effettuata nel 2016 sulla vecchia scuola elementare.

"Il suo ottenimento, da normativa, è sottoposto a una richiesta formale di accesso agli atti che deve essere inviata dagli interessati agli uffici preposti – dice la Tartabini –. Pertanto, il Comitato avrà risposta dagli uffici nel rispetto dei tempi e delle modalità che caratterizzano qualsiasi iter di questa tipologia".

Ma presto è arrivata la replica del Comitato apolitico per il Centro Civico di Porto Potenza: "Nell’incontro abbiamo potuto leggere solo quattro o cinque pagine, quando la relazione tecnica che consta di circa 19 pagine, ripiene di numeri, dati, schemi. E per la comprensione è necessario una valutazione tecnica, accurata e precisa. Per quanto riguarda la consegna della relazione tecnica, sindaco non pensi a giocare a nascondino e a dare le colpe agli uffici. Quella relazione, nell’incontro con noi, lei l’aveva in mano, allora non si rende necessaria la ricerca del documento. Quindi sarebbe meglio che spingesse gli uffici a consegnarci subito quella relazione".

