"Demolizione?. Quando ripartirà il mercato"

Una messa in sicurezza provvisoria, in attesa di procedere con la demolizione e la ricostruzione dell’edificio. Per ora, la proprietà dell’ex Inam in via Dante Alighieri non farà altro. "Intorno allo stabile stiamo mettendo le mantovane", spiega Domenico Intermesoli, indicando le protezioni in metallo che circonderanno l’edificio dal primo piano. "Con queste, eviteremo incidenti e pericoli causati dalla eventuale caduta di pezzi del palazzo, per stare più sereni. Per il resto del progetto, aspettiamo che il mercato immobiliare riprenda il percorso normale, alle condizioni di prima del 2008, per procedere con la demolizione e la ricostruzione dello stabile. Al momento, abbiamo fatto delle indagini ma le condizioni del mercato non sono ancora quelle giuste". Dunque per ora l’edificio resta abbandonato a se stesso. Nel progetto originario, firmato nel 2010, era prevista la riqualificazione dei Salesiani e dell’ex Inam, collegati da un tunnel sotterraneo. Nel 2015, la proprietà ritenne superfluo il tunnel e chiese al Comune di approvare una variante. Il Comune avviò l’istruttoria, ma la delibera non fu mai adottata. Questo ha impedito alla proprietà di accedere ai vari bonus stanziati negli anni per la riqualificazione, dato che il progetto prevede ancora il tunnel che nessuno vuole più.

p. p.