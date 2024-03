"Demolizione scuola: attendiamo con ansia le ruspe ad aprile"

"Chi ha seguito l’ultimo Consiglio comunale (giovedì) avrà notato come a domande precise all’Amministrazione siano seguite risposte evasive, in particolare sullo stato della procedura riguardante il progetto di demolizione dell’ex scuola elementare in piazza Douhet per la realizzazione di un parcheggio". E’ quanto lamenta la consigliera comunale del Pd, Simona Galiè, verso la giunta di Potenza Picena. "Ci è stato detto dal sindaco Noemi Tartabini che lo stato era ‘cantierabile’ e anche, da parte dell’assessore ai Lavori pubblici Luisa Isidori, che erano in corso ‘le ultime verifiche’ sull’impresa, insomma di tutto un po’ – aggiunge l’esponente Dem -. Beh, già dal 5 marzo la Stazione unica appaltante con propria determina proponeva l’aggiudicazione dell’appalto, a seguito di tutte le verifiche del caso. Quindi, ci siamo: presa d’atto dell’aggiudicazione con determina e firma del contratto (che deve comunque avvenire entro il 31 marzo per la proroga della proroga), solo due ultimi passaggi dai tempi brevissimi". Perciò, la Galiè conclude ironicamente: "Attendiamo con ansia l’arrivo delle ruspe per aprile. Qualsiasi ritardo sarebbe ingiustificato o dettato da altre motivazioni".