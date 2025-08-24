Demolizioni e ricostruzioni: arriva uno stop . Ritirati tre progetti, salva casa Bruscantini

Ritirato il permesso a costruire per la soprelevazione dell’hotel Chiaraluna e annullati due piani casa in città, uno in via Magellano e l’altro in contrada Maranello. I proprietari non procederanno con i lavori e il Comune dovrà restituire 110mila euro già incassati di costi di istruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e monetizzazione degli standard. Per l’albergo di via Grappa, il permesso a costruire era stato chiesto nell’ottobre del 2023 in relazione al piano di recupero di iniziativa privata per la sopraelevazione del quarto piano, anche ai sensi dalla legge regionale 22 del 2009, il cosiddetto Piano casa. Lo scorso maggio la proprietà ha chiesto l’annullamento della pratica, perché non più intenzionata a effettuare l’intervento. Uno stop al progetto che metteva mano al complesso alberghiero che comprende anche la dimora storica di Sesto Bruscantini, il baritono civitanovese famoso nel mondo per aver calcato i palcoscenici internazionali della lirica. Non tutelata da alcun vincolo, quella che è a tutti gli effetti una casa-museo era destinata a essere abbattuta per fare spazio all’ennesimo palazzo, e allo scopo era stata presentata anche richiesta di variante al piano regolatore, così da trasformare la destinazione urbanistica da turistico ricettiva e residenziale. Per il progetto il Comune ha già incassato 36.448 euro, di cui 9.686 per costi di costruzione, 2.790 per oneri di urbanizzazione primaria, 3.158 per quelli di urbanizzazione secondaria e 20.812 come monetizzazione degli standard. Somme che dovranno essere rimborsate.

Altri due progetti, legati al Piano casa, e quindi demolizione e ricostruzione con premio di cubatura, non saranno portati avanti. Uno era previsto in contrada Maranello; la richiesta del permesso a costruire era stata presentata nel maggio 2021 e in questo caso ammonta a 21.362 euro l’importo che il Comune dovrà restituire al proprietario, che non ha più interesse a portare avanti l’intervento. Finisce nel cassetto anche il Piano casa tarato su una abitazione di via Magellano, la cui richiesta del permesso a costruire risale al dicembre del 2023. Pratica archiviata a febbraio per la presenza nell’interrato di una condotta di distribuzione dell’acquedotto pubblico e di un elettrodotto che impediscono la realizzazione dell’opera prevista. I proprietari dell’immobile avevano già versato al Comune 53.354 euro e pure questi dovranno essere restituiti.

Lorena Cellini