Demolizioni e ricostruzioni. Il Tar dà torto alle imprese

CronacaDemolizioni e ricostruzioni. Il Tar dà torto alle imprese
31 ott 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Volevano la restituzione di parte dei costi di costruzione versati al Comune. I giudici hanno respinto quattro ricorsi: modificati volumi e altezze.

Ruspe in azione a Civitanova (foto Federico De Marco)

Portano il Comune di Civitanova davanti al Tar, per ottenere la restituzione di parte dei costi di costruzione versati su progetti legati al Piano Casa, contestando il fatto che tariffe e coefficienti applicati fossero quelli previsti per le nuove costruzioni e non per le demolizioni con ristrutturazione e ampliamento del 40 per cento. Ma i giudici hanno respinto i ricorsi, quattro, presentati dalle società Paolo Streni Costruttori, Costruzioni Umbri Srl, Villa Eugenia Streni Srl e Streni Costruzioni Srl, che hanno complessivamente versato nelle casse di Palazzo Sforza 359.202 euro per licenze edilizie rilasciate tra il 2021 e il 2023, e che al tribunale chiedevano di riconoscere il diritto a ottenere indietro 89.413 euro.

Tutte e quattro le sentenze stabiliscono però che gli interventi edilizi rientrano nella tipologia della nuova costruzione perché "è innegabile – è scritto nei verdetti emessi ieri – che abbiano determinato una pressoché totale e stabile trasformazione dell’organismo preesistente, un carico urbanistico maggiore e da ricondurre a una ristrutturazione pesante, se non addirittura a una nuova costruzione". In tutti i progetti manca per i giudici "il rispetto delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente", perché il "criterio che distingue l’intervento di demolizione e ricostruzione da una nuova edificazione è rappresentato dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza e della sagoma dell’edificio. In mancanza di questi elementi, i lavori si configurano come nuova costruzione".

I progetti oggetto del ricorso, e che il tribunale amministrativo ha configurato come uno stravolgimento delle strutture primarie sono i seguenti: in via Guicciardini 54 (Paolo Streni Costruzioni) una struttura composta da seminterrato, piano terra e primo piano, diventata un edificio con piano garage seminterrato più altri due piani per un totale di dodici nuovi appartamenti, inoltre con un attico solare e piscina scoperta; in via Papa Giovanni XXIII al civico 108 (Costruttori Umbri Srl) una unità abitativa con piano interrato, piano terra primo piano e soffitta passata a garage interrato più due piani per un totale di sette appartamenti e un terrazzo solare; in viale Villa Eugenia (Villa Eugenia Streni Srl) un edificio che da tre piani fuori terra passa a uno nuovo con piano interrato con garage e cantina a cui si aggiungono il piano terra, il primo e il secondo piano con sette appartamenti; infine in via Civitanova 53 (Streni Costruzioni Srl) un edificio di due piani più seminterrato e sottotetto è stato trasformato in un palazzo di quattro piani altro 16 metri, con undici appartamenti. In tutti e quattro i cantieri manca, per il Tar, il requisito della ristrutturazione con la conservazione degli elementi fondamentali preesistenti.

Lorena Cellini

