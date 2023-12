Demood: spettacoli visual e sound system di ultima generazione

È in arrivo, dopo mesi di intenso lavoro, il primo evento del 2024 firmato Demood. Il cuore di questo collettivo continua a pulsare con insistenza, al fine di creare esperienze sempre più intense ed emozionali. L’appuntamento da segnare in calendario è sabato 17 febbraio, al palazzetto dello sport “Giulio Chierici” di Tolentino dalle ore 23.30, per una serata unica e travolgente. La location si infuocherà con installazioni led wall, spettacoli visual e sound system di ultima generazione, insieme all’irrefrenabile energia dei Dj che prenderanno parte all’evento. Il viaggio inizierà con Filippo Del Moro, proseguirà con Riccardo Prosperi (founder e co-owner di Demood) e si concluderà con una delle Dj/Producer più impattanti sulla scena dance/elettronica globale degli ultimi anni; con la sua prima data nelle Marche: Anfisa Letyago. La first release dei biglietti è già acquistabile online attraverso la piattaforma di Xceed. Per scoprire tutti i dettagli, è possibile seguire le pagine social di Demood e il sito ufficiale www.demood.it