"Denatalità da record in regione"

di Franco Veroli

Meno nati, più morti e un saldo migratorio negativo. Sono questi i tre fattori fondamentali alla base del progressivo spopolamento della provincia di Macerata (da inizio gennaio a fine ottobre 2022 i residenti sono diminuiti da 305.456 a 303.799, 1.657 in meno), situazione emblematica del generalizzato calo della popolazione in tutta Italia.

Le tendenze di fondo nel quinquennio 2015-2020, quali emergono da un’elaborazione di Infodata-Il Sole 24 Ore e da Adimnstat Italia, parlano chiaro e evidenziano un fenomeno strutturale, non certo occasionale. La variazione media annua della popolazione nel quinquennio richiamato è stata pari a –0,82%, quasi il doppio rispetto alla media italiana, –0,48%. Il tasso di natalità (riferito al 2020)- si attesta al 6,7 per mille, al di sotto della media italiana che sfiora il 7 per mille, in calo di oltre il 21% rispetto al 2002, mentre quello di mortalità è al 13,4 per mille, un punto al di sopra della media nazionale. Negativo del 4,3 per mille anche il tasso migratorio (molti di più quelli che se ne vanno in rapporto a quelli che arrivano). Il 2020, poi, è stato per la provincia l’annus horribilis: dal primo gennaio al 31 dicembre, complice anche la pandemia che ha accresciuto il numero dei morti, sono spariti ben 3.405 residenti. A rimarcare quanto grave sia il quadro, c’è da registrare anche un intervento della Cgil regionale, che sottolinea come nel 2021 le nascite nelle Marche sono state 9.222, 210 in meno rispetto al 2020 (-2,3%). "Anche nel 2021, dunque, c’è un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità. Dal 2011 le nascite sono diminuite di 4.634 unità (-33,4%) e si osserva anche un costante declino del tasso di fecondità totale (numero medio figli per donna), che passa da 1,42 a 1,20. Così come aumenta l’età media della madri al parto: nel 2011 era 31,4 mentre nel 2021 sale a 32,6. Diminuisce anche il contributo alla natalità dei cittadini stranieri. Dal 2011 al 2021 i nati da almeno un cittadino straniero si sono ridotti di 1.336 unità (-38,1%) e costituiscono attualmente il 23,5% del totale dei nati".

Sottolinea Loredana Longhin, della segreteria Cgil Marche: "La causa principale della denatalità risiede nel fatto che l’occupazione femminile nella nostra regione è per lo più precaria, discontinua, senza garanzie di reddito né di diritti. E, poi, pesano gli alti costi dei servizi all’infanzia: il costo degli asili nido nelle Marche è tra i più alti in Italia. Se vogliamo invertire questo trend negativo è necessario che le donne abbiano un lavoro stabile, servizi pubblici adeguati per la cura dei figli, e percorsi di formazione che consentano di ritornare al lavoro".