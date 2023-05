Denatalità e popolazione scolastica "Meno iscritti, diventi un’opportunità"

di Franco Veroli

Poco meno di 41mila iscritti (1.494 dei quali con una o più disabilità), con significative riduzioni nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado (Medie). Questo il quadro definito dall’Ufficio scolastico regionale per la provincia di Macerata per l’anno 2023- 2024 nel cosiddetto organico di diritto. Gli iscritti nella scuola dell’Infanzia passano da 5.524 a 5.566 (42 in più), 144 dei quali disabili (il 2,6% del totale); nella scuola Primaria si passa da 11.990 a 11.851 iscritti (un calo di 139 studenti), 533 dei quali (il 4,5% del totale) disabili; nella scuola Secondaria di primo grado gli iscritti diminuiscono da 8.190 a 8.026 (164 in meno), 345 dei quali (il 4,3% del totale) disabili: nella scuola Secondaria superiore, infine, gli iscritti passano da 15.277 a 15.348 (71 in più), 472 dei quali (il 3,1%) disabili. Non bisogna farsi ingannare dal lieve incremento registrato all’Infanzia, poiché i dati della Primaria e delle Medie indicano la tendenza dei prossimi anni, legata alla denatalità: il progressivo calo degli iscritti. "Questa può essere l’occasione per ridare slancio alle scuole e migliorare la qualità del servizio, stabilizzando i precari", afferma Ivan Di Pierro, segretario provinciale della Flc Cgil. "Si può mantenere lo stesso personale con classi meno numerose – sottolinea - superando le classi pollaio, figlie della logica dei tagli. E se questo riguarda l’intera provincia, vale ancor di più per le aree dell’entroterra, già in sofferenza prima del terremoto del 2016. All’Istituto professionale "Pocognoni" di Matelica, tanto per citare un caso, non ci sono i numeri per fare una prima classe e i ragazzi che si sono iscritti devono essere riorientati o indirizzati altrove. Ma è qui che si trova anche la maggior parte degli istituti sottodimensionati, che non avranno né un preside, né un segretario. Per evitare che queste aree siano ulteriormente abbandonate bisogna pensare ad una riorganizzazione della rete scolastica, ma realizzare anche una politica di interventi concreti per mantenere le persone sul territorio". Sulle classi troppo affollate insiste anche Silvano Coppari, della Cisl scuola di Macerata. "Da diverse parti mi segnalano classi molto numerose all’interno delle quali ci sono anche alunni disabili. In questi casi le norme prevedono che si proceda allo sdoppiamento, proprio per garantire a questi ultimi un servizio più efficace. Da diversi anni, però, prevale la logica del contenimento della spesa, che non può certo essere il solo parametro di riferimento nell’organizzazione del servizio". Ugo Barbi, segretario provinciale dello Snals, il sindacato autonomo della scuola, condivide questi giudizi. E aggiunge. "E’ vero che nell’entroterra, specie nei Comuni del cratere, ci sono scuole in sofferenza. Invito però i dirigenti scolastici a chiedere ciò di cui hanno bisogno, considerato che il decreto–sisma amplia le possibilità di deroga negli organici. Quanto non c’è in organico di diritto, infatti, credo si possa riuscire ad ottenere in organico di fatto". Barbi, però, segnala che il problema non c’è solo sul numero delle classi assegnate, e sull’organico dei docenti: "C’è anche una grande carenza di collaboratori scolastici – evidenzia –. Invito l’Ufficio scolastico regionale ad ascoltare le richieste che arrivano dal territorio".