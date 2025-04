Dengue, scatta la disinfestazione. La paziente ricoverata a Fermo: “Il virus è stato contratto all’estero”

Non ci sono conferme ufficiali, ma sembra che la donna sia rientrata dall’estero, dove probabilmente ha contratto il virus, tenuto conto anche del fatto che le condizioni climatico – ambientali attualmente presenti nella nostra provincia non sono ancora tali da favorire il proliferare delle zanzare Aedes (tigre), che pure ci sono, particolarmente aggressive, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all’aperto anche in spazi urbanizzati.

L’allerta è scattata martedì pomeriggio, quando l’Ast di Macerata ha trasmesso al Comune di Appignano una nota in cui faceva presente che era stato accertato un caso di Dengue in un soggetto residente in questo comune.

Tempestivamente il sindaco, Mariano Calamita, via social, ha reso nota la situazione ai cittadini e, nella tarda mattinata di ieri, a tutela della salute e dell’igiene pubblica, ha emanato un’ordinanza con la quale ha previsto interventi volti a contenere la presenza e diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus), e dato indicazioni ai cittadini affinché assumano virtuosi comportamenti di prevenzione. Così ieri sera, a partire dalle 22.30 e fino alle 4.30 di questa mattina, personale di Cosmari Srl ha effettuato un trattamento "adulticida” di disinfestazione nell’area circoscritta in un raggio di circa 200 metri dall’abitazione della persona che ha contratto la dengue. Un intervento mirato e controllato, attuato dopo aver avvisato i cittadini della zona fornendo loro precise informazioni sul comportamento da tenere nel corso di questa operazione. Nello stesso tempo i residenti sono stati invitati ad evitare che si creino condizioni favorevoli alla moltiplicazione delle zanzare e, quindi, curare la vegetazione spontanea ed eliminare l’acqua stagnante, come nei sottovasi e, laddove presente, nel giardino, o in qualsiasi altro contenitore. Come sempre, infatti, fondamentale è la prevenzione.

Anche in provincia di Macerata, oltre alla zanzara comune, la Culex pipiens, i mutamenti climatici in corso hanno favorito la presenza sempre più stanziale della Aedes Albopictus, vale a dire la zanzara tigre, e la Aedes Aegipty, proveniente dalle aree tropicali e subtropicali, quest’ultima una delle più pericolose, in quanto vettore di agenti virali della Dengue, Chikungunya e Zika.

Lo sa bene il Dipartimento di prevenzione dell’Ast che monitora con ovitrappole specifiche la presenza delle zanzare Aedes, e non è un caso che si è costituita una prima rete di Comuni (Civitanova, Corridonia, Macerata, Monte San Giusto, Porto Recanati, Recanati e Tolentino) per mettere in atto misure preventive di gestione ambientale (trattamenti larvicidi e adulticidi mirati) per il contrasto delle malattie infettive trasmesse all’uomo da zanzare e zecche.