Dengue, scatta la disinfestazione attorno all’ospedale di Macerata. Ecco le zone interessate

Macerata, 10 ottobre 2024 – Dopo il caso di Dengue a Tolentino, con un ragazzo ricoverato a Macerata, scatta una disinfestazione urgente nell’area dell’ospedale del capoluogo. L’intervento è stato programmato dall’Ast per la notte tra oggi e domani.

Questa la nota dell’azienda sanitaria territoriale.

L’Ast Macerata, attraverso il servizio di Igiene e sanità Pubblica Diretto dalla Dott.ssa Leoni Direttore UOC ISP Ambienti Aperti e Confinati, ha disposto un intervento straordinario di disinfestazione esterna, previsto per il 10 e 11 Ottobre c.m. in orario notturno nelle seguenti strutture:

-Ospedale di Macerata

in tutta l'area delimitata dal perimetro identificato dalle seguenti Vie: Vincenzo Pancalducci, Comunardo Braccialarghe, Santa Caterina, Santa Lucia, Beniamino Gigli, con l'esclusione delle abitazioni private comprese tra Via Pancalducci e Via Santa Lucia (Eni Station e condomini di Via Pancalducci n. 3 e n. 3/A);

-Distretto Sanitario di Macerata

in tutta l'area che circonda i due edifici del Distretto Sanitario e del Servizio Sanità Animale, fino al perimetro di proprietà di AST Macerata.

La disinfestazione pur coinvolgendo solo le strutture sanitarie pubbliche sopracitate presenti nel Comune di Macerata, si consiglia alla popolazione residente nelle vie limitrofe di adottare le seguenti precauzioni:

Prima del trattamento

raccogliere frutta e verdura e proteggere eventualmente le piante coltivate a scopo alimentare con teli di plastica in modo ermetico;

proteggere con teli di plastica o ricoverare all'interno delle abitazioni ciotole, abbeveratoi, giochi per bambini, indumenti, e altri oggetti di uso quotidiano normalmente tenuti all'aperto;

rimuovere o proteggere con teli di plastica giochi per bambini, panchine, sedie, tavoli, o altri manufatti inamovibili presenti nelle aree pertinenziali esterne;

Durante il trattamento

non transitare, passeggiare o sostare nelle aree interessate dalla disinfestazione;

non raccogliere piante ed erbe nelle aree trattate e nelle aree limitrofe;

rimanere all'interno delle abitazioni con porte e finestre ben chiuse, ricoverando all'interno degli edifici giocattoli ed erbe aromatiche coltivate in vaso;

sospendere l'uso di impianti di ricambio dell'area e impianti di aria condizionata ad esclusione di quelli a ciclo interno;

allontanare e proteggere gli animali domestici (cani, gatti, pesci, anfibi, ecc.) i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) se del caso dando loro alloggio all'interno delle abitazioni;

non esporre all'esterno biancheria, alimenti ed altri oggetti di uso quotidiano, giocattoli e qualsiasi altro oggetto o manufatto atto a essere indossato o utilizzato nella preparazione degli alimenti, nonché qualsiasi oggetto o manufatto che, per sua natura, potrebbe anche impropriamente essere messo in bocca da bambini o animali;

Dopo i trattamenti

rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state irrorate con i prodotti insetticidi, previo lavaggio abbondante ed eliminazione della buccia prima del consumo;

procedere al lavaggio con abbondante acqua di qualsiasi manufatto esterno situato nell’area trattata ed in particolare i giochi, panchine, tavolini, sedie, ecc.;

utilizzare guanti lavabili o usa e getta per la pulizia di mobili, suppellettili e giochi per bambini che siano stati accidentalmente esposti al trattamento;

in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone e se del caso, rivolgersi a competente personale sanitario.”