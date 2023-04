"Dentro e oltre la guerra", Cigoglini e Gori protagoniste dell’incontro in ateneo

Volge al termine il ciclo di incontri sulla Russia, l’Europa occidentale e orientale "Dentro e oltre la guerra", con il terzultimo appuntamento oggi alle 21. A portare testimonianze inedite dalla Russia saranno due rappresentanti dell’associazione Memorial-Italia, Nadia Cigoglini e Francesca Gori, che discuteranno con le professoresse di Unimc Giuseppina Larocca e Valentina Parisi prendendo in esame la collana di letteratura promossa da Memorial "Narrare la memoria". Per partecipare all’incontro, che sarà alla sala Sbriccoli della biblioteca nell’ex palazzo del Mutilato in piazza Oberdan, non è necessaria la prenotazione.