"Dentro la cultura spagnola con il flamenco"

Tutte le classi della scuola media del Convitto, che studiano spagnolo, hanno partecipato allo spettacolo del flamenco. Siamo partiti per raggiungere l’aula magna dell’Ite Gentili, per la presentazione del gruppo "Arte y pasion flamenca", in quel momento siamo entrati nel mondo della cultura spagnola. Sul palco c’erano i membri del gruppo: il chitarrista di origine valenciana Alberto Rodriguez Gomez, la cantante Milena Rubini, il percussionista Enzo Felici che ha suonato uno strumento particolare chiamato "cajon", le ballerine Maria Teresa Marini e Francesca Vitelli. Lo spettacolo è iniziato con una introduzione sul flamenco e sulle sfaccettature di questa arte; poi le ballerine si sono messe in posizione e l’accompagnamento musicale ha cominciato a farci entrare nel mondo del flamenco. Hanno eseguito sette balli e tutti ci hanno colpito. Anche durante i cambi di scena, in attesa che le ballerine rientrassero con nuovi coloratissimi costumi, ci sono state sul palco delle esibizioni musicali che non hanno permesso di fare spazio alla noia. Il primo ballo è molto caratteristico della Spagna, grazie al ventaglio, uno strumento importante che arricchisce questa danza rendendola ancora più magica. Altri balli si sono svolti utilizzando non solo il ventaglio, ma anche il "manton", una specie di scialle usato per creare coreografie movimentate e animate (nella vita quotidiana viene usato per coprirsi il capo o le spalle). A metà spettacolo c’è stata una pausa durante la quale tre alunni hanno letto alcune poesie riguardanti questa danza; un nostro compagno ha recitato "Elegia del cantaor". Dopo questo breve momento è iniziata la seconda parte dello spettacolo dove ci sono stati dei colpi di scena, come quello della cantante Rubini, che all’improvviso si è unita nella danza alle altre due ballerine. Alla fine molti hanno posto domande ai membri del gruppo che hanno soddisfatto ogni curiosità. Così si è conclusa la nostra avventura e per noi è stata un’ottima esperienza.

Francesco Ballini, Elisa Ceresani, Matteo Prenna, Giulia Sardella, Lorenzo Sbarbati, classe III D