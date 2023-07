Dentro lo Sferisterio Prove di stagione, la Carmen di Menghini muove i primi passi

Un’arena, una piccola Plaza de Toros, ha preso forma in questi giorni all’interno dello Sferisterio. Un’arena nell’arena per dare "corpo" alla Carmen del regista Daniele Menghini, titolo inaugurale della stagione 2023 del Macerata Opera Festival che si aprirà il 20 luglio. Dopo settimane di prove all’interno delle palestre, infatti, da domenica sono iniziate quelle degli attori in arena, mentre al teatro Lauro Rossi hanno trovato "casa" i coristi e l’orchestra. Dalla prossima settimana, invece, tutto verrà assemblato all’interno dello Sferisterio per le prove generali. A pieno ritmo anche il lavoro dei tecnici e degli attrezzisti che, sempre dalla prossima settimana, dovranno anche smontare l’allestimento di Carmen, per montare quello altrettanto impegnativo della famosa Traviata degli specchi per la regia di Henning Brockhaus e le scene di Josef Svoboda, secondo titolo della stagione, che debutterà invece il 22 luglio.

Le prove delle due opere, quindi, si alterneranno fino alle prime, mentre quelle del terzo titolo in cartellone – Lucia di Lammermoor (che debutterà sabato 12 agosto) – partiranno nelle prossime settimane. Per quanto riguarda Carmen, quello che andrà in scena quest’anno (repliche il 23 e 28 luglio e il 6 agosto) è un nuovo allestimento che non ha nulla a che vedere con quello proposto dall’allora regista Jacopo Spirei durante il Mof del 2019. Si tratta di "una Carmen atemporale" come racconta il direttore artistico Paolo Pinamonti, "che riflette su un grande mito, forse l’ultimo dei miti rimasti, il contrasto tra ordine e disordine. Una dimensione fuori del tempo, dove la figura della maschera e del teatro hanno la funzione di sublimazione di questi forti contrasti". Quindi una Carmen "dalla forte originalità" che metterà da parte le tradizionali coreografie spagnole senza però rinunciare a dei chiari simboli della cultura iberica come la corrida, per recuperare invece alcuni elementi della tradizione anche locale come le maschere, il gioco della pallacorda, l’Arlecchino. Al "timone" di questa impresa il regista Daniele Menghini che torna a Macerata dopo aver firmato lo scorso anno il Barbiere di Siviglia. La drammaturgia è affidata a Davide Carnevali, le scene a Davide Signorini e i costumi a Nika Campisi. Protagonista sarà il mezzosoprano Ketevan Kemoklidze, con Ragaa Eldin come Don Josè, anche lui tenore emergente e ancora Roberta Mantegna (Micaëla) e Fabrizio Beggi (Escamillo). Sul podio il direttore musicale Donato Renzetti.

re. ma.