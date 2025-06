Denuncia l’ex per stalking. Condannata per calunnia

Aveva accusato l’uomo con il quale aveva avuto una relazione sentimentale di averla tormentata con avances assillanti. Aveva anche detto che l’uomo la avrebbe minacciata di sfregiarle il volto con l’acido, mandandolo sotto processo per stalking. Ma alla fine è stata condannata a un anno e sei mesi per i reati di calunnia e di falsa testimonianza una donna di 65 anni, residente nell’entroterra maceratese.

Il 19 settembre 2019 la donna si era recata nella caserma dei carabinieri di Matelica denunciando un uomo, un 70enne residente nell’entroterra maceratese, per stalking. La donna aveva raccontato che lui si sarebbe invaghito di lei, senza essere mai corrisposto; le avrebbe fatto delle avances non gradite, con richieste ripetute e assillanti, arrivando addirittura a minacciarla e costringendola a lasciare il lavoro che faceva come badante alla madre di lui. Aveva raccontato di temere per la sua incolumità e di essere stata costretta a uscire di casa accompagnata da amici e conoscenti. Nel processo iniziato a carico dell’uomo, davanti al gup del tribunale di Macerata, a giugno del 2021, lei aveva ribadito le accuse e negato di aver avuto una relazione sentimentale con l’uomo.

Ma nel corso delle indagini, era emerso che tra i due c’era stata una relazione sentimentale, iniziata nel 2016 e andata avanti per circa due anni, anche con periodi di convivenza, tanto che chi li conosceva aveva raccontato che i due si comportavano come una coppia, e che lei stessa si presentava come la compagna del 70enne. Così alla fine lui era stato assolto, e lei era finita sotto accusa per calunnia e anche falsa testimonianza.

Ieri in tribunale a Macerata la donna, difesa dall’avvocato Sandro Pugliese, è stata condannata dal giudice Enrico Pannaggi ad un anno e sei mesi di reclusione, come chiesto dal pubblico ministero Rocco Dragonetti. Inoltre lei dovrà risarcire la parte con 18mila euro l’ex compagno, parte civile con l’avvocato Fabio Sargenti. "Una grossa soddisfazione personale – ha commentato il legale del 70enne – per aver restituito dopo sei anni dignità ad una persona innocente accusata di un reato così infamante".

Chiara Marinelli