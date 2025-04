Denuncia per truffa: "Questa politica non ci rappresenta"

"Viviamo Civitanova non si sente rappresentata dalla parte di amministrazione compromessa in scandali e ne prende le distanze". Reagisce in modo netto l’associazione presieduta da Manola Gironacci alla notizia che un’altra denuncia ha raggiunto un consigliere comunale. L’ha depositata Rolf Senti, imprenditore svizzero che – con l’avvocato Roberta Ippoliti – lo accusa di truffa. Presunzione di innocenza per il politico, ma la querela è pesante e racconta una storia in cui l’elvetico, con i soci, decide nel 2022 di investire a Civitanova acquistando case e uno chalet. Apre società in Italia per finanziare le operazioni, sceglie il politico come intermediario e poi scopre di non avere più nulla. Da chiarire il ruolo della filiale cittadina di una banca, da cui sono spariti 400mila euro. La denuncia è al vaglio della procura.

La questione fa discutere, soprattutto dopo la lettera aperta che Rolf Senti ha indirizzato ai civitanovesi chiedendo un sussulto etico. "Esce una immagine di Civitanova truffaldina – dice Gironacci – ed è già gravissimo, anche a livello turistico. Altrettanto scottante è la vicenda agli occhi dei cittadini, che ogni giorno lavorano onestamente e pagano le tasse. Occorre prendere le distanze perché queste vicende non fotografano la Civitanova vera".