Denuncia un collega per violenza sessuale, condannata per calunnia

Aveva denunciato un collega di violenza sessuale e poi, quando lui era finito sotto processo, aveva ammesso di aver inventato tutto. Per questo è stata condannata per calunnia una ragazza originaria dell’Abruzzo. I fatti erano iniziati nel 2017 quando lei, una 21enne, si era presentata dai carabinieri di Civitanova con il suo datore di lavoro, un ristoratore. Ai militari aveva detto che, mentre lavorava nel ristorante di San Benedetto, un collega, che poi era il genero del titolare, aveva cercato di violentarla. Il ristoratore aveva confermato di aver avuto la stessa versione dei fatti dalla dipendente. L’uomo dunque era finito sotto processo, ma quando la ragazza si era trovata a dover confermare le accuse davanti al tribunale di Ascoli aveva detto di aver inventato tutto: non c’era mai stato alcun approccio. L’imputato era stato subito assolto, ma per la giovane e il ristoratore, che in aula aveva parlato del disagio vissuto dalla dipendente, erano stati mandati gli atti alla procura di Macerata per valutare il reato di calunnia. E così anche loro sono finiti sotto processo. In udienza preliminare a Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti, ieri mattina l’avvocato Filippo Ventola ha chiesto di patteggiare per la ragazza, concordando con il pm Rita Barbieri la pena a dieci mesi e 20 giorni di reclusione. Con il rito abbreviato invece è stato assolto, su richiesta anche della procura, il ristoratore, difeso Gerardo Marcantoni, dato che questo si era limitato a riferire ai carabinieri e in tribunale cosa gli avesse detto la ragazza.

p. p.