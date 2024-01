Denunciata per diffamazione da Giustozzi,. Canella vince anche in sede disciplinare

Dopo l’assoluzione completa in sede penale, arriva anche la vittoria in sede disciplinare per Giorgia Canella, funzionaria di Unimc che era stata denunciata dall’ex dg Mauro Giustozzi. Si tratta di una vicenda iniziata nel 2019, quando la funzionaria fece una contestazione scritta su una comunicazione ricevuta, e la inviò a tre dirigenti, al rettore e al direttore generale: "Risulta incomprensibile il contenuto e il tono della sua comunicazione – c’era scritto tra le altre cose in riferimento al dg –, del tutto in linea, spiace dire, con la condotta e le azioni perpetrate a mio danno dalla sua persona nell’ultimo periodo". Giustozzi la denunciò per diffamazione. Dopo le multe in primo grado e in appello, in Cassazione nei mesi scorsi Canella aveva visto riconosciute le sue ragioni ed era stata assolta "perché il fatto non sussiste". Nel frattempo però, in sede disciplinare, a luglio 2019 l’Università aveva sanzionato la dipendente trattenendole quattro ore di di retribuzione, "per condotta non conforme ai principi di correttezza verso i superiori". Difesa dall’avvocato Luca Forte, Canella aveva subito contestato la sanzione, ma il giudice del lavoro di Macerata aveva respinto il suo ricorso. Così il caso è finito davanti alla corte d’appello, che ha accolto i rilievi della funzionaria riportando le motivazioni della sentenza della Cassazione: le frasi della funzionaria non erano offensive o irrispettose, ma "una fisiologica interlocuzione, un diritto di critica senza ricorso ad espressioni aspre". Senza il reato, dunque, non c’era motivo per la sanzione disciplinare. Per questo la corte d’appello ha accolto il ricorso, annullato la sanzione e imposto all’Università di pagare le spese di entrambi i giudizi. Dopo la sentenza della Cassazione, l’ateneo non si è costituito in questo ulteriore procedimento. La funzionaria nel frattempo ha scelto di andare a lavorare all’università di Bologna.