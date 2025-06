Denunciato il ladro del colpo in tabaccheria

Ha un nome e cognome il ladro che nella notte fra l’8 e il 9 giugno scorsi ha messo a segno un furto alla tabaccheria, ricevitoria e cartoleria "L’Isola dei Fumosi" di via dei Politi a Recanati portandosi a casa un bottino di oltre 9 mila euro. È un 46enne residente in città che è stato denunciato in stato di libertà, a conclusione di un’intensa attività d’indagine, dai carabinieri della Stazione cittadina di Recanati.

L’uomo responsabile del colpo messo a segno è stato individuato grazie all’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza che i carabinieri hanno acquisito in seguito alla denuncia del furto. Le riprese hanno permesso di risalire all’identità del soggetto, già noto alle forze dell’ordine, riconosciuto come uno degli autori materiali del furto. Le indagini proseguono ora per identificare eventuali complici e chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.

Come si ricorderà il ladro, incappucciato e con il volto coperto, ha dato l’impressione, nel compiere il furto, di conoscere molto bene il negozio e anche la posizione delle telecamere. È entrato forzando l’ingresso con un piede di porco e in poco più di cinque minuti è riuscito ad arraffare e mettere dentro uno zainetto – anche questo rubato nel negozio – circa 5mila euro in gratta e vinci, 3mila euro di sigarette, un migliaio di euro in contanti e oggetti di varia natura, tra cui sigarette elettroniche. Un colpo fulmineo, studiato nei minimi dettagli e messo a segno in piena notte, verso le 3.30.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno quotidiano nella prevenzione e repressione dei reati, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali del territorio. Un impegno sottolineato anche dal sindaco Emanuele Pepa che in un post sui social, onorando la tragica scomparsa del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso durante un intervento a Francavilla Fontana, nei suoi ultimi giorni di servizio, ha scritto "il suo sacrificio ricorda il valore e il coraggio di chi ogni giorno, in silenzio, si impegna per la sicurezza di tutti. Un sentito grazie a tutte le forze dell’ordine per il lavoro instancabile al servizio del Paese".