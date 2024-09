Denunciato il pirata. Era andato a fare la spesa

È stato rintracciato dalla polizia locale il pirata della strada che domenica pomeriggio, al volante di una Lancia Ypsilon, aveva investito e ferito un 63enne loretano mentre attraversava la strada del lungomare Scarfiotti di Porto Recanati. Si tratta di un 49enne residente a Numana, che è stato beccato poco dopo l’incidente al discount Lidl di via Piazzardeto, dove era andato a fare la spesa incurante di quanto aveva appena fatto. Immediatamente gli agenti lo hanno portato in caserma, per poi denunciarlo con l’accusa di omissione di soccorso stradale e anche per il reato di fuga da incidente con feriti.

Sono queste le novità relative all’investimento che si era verificato due giorni fa, nella zona di Scossicci. Verso le 17.30, il 63enne stava passeggiando sul lungomare Scarfiotti all’altezza del lunapark, accompagnato dalla moglie e da due amiche. A un certo punto, il loretano si era accinto ad attraversare la strada. Ma proprio in quel momento, stando alla ricostruzione della polizia locale, il pedone era stato urtato da dietro da una Lancia Ypisilon, guidata dal 49enne, che andava in direzione sud. Tuttavia il conducente del mezzo, invece di fermarsi per prestare soccorso, era subito fuggito via. Perciò era stato lanciato l’allarme.

Sul posto erano intervenuti gli operatori sanitari del 118, giunti con l’ambulanza della Croce Gialla di Porto Recanati e quella medicalizzata da Recanati, oltre alla polizia locale per i rilievi di rito. L’uomo è sempre rimasto cosciente, ma aveva rimediato una brutta frattura al braccio. Vista la dinamica dello scontro, era stata allertata anche l’eliambulanza e poco dopo il loretano era stato caricato e portato in volo all’ospedale regionale di Torrette. Dopo i controlli dei medici, ha avuto una prognosi di 30 giorni per le lesioni subite.

Intanto le due amiche della coppia di Loreto erano riuscite ad annotare la targa del mezzo in fuga e l’hanno segnalata agli agenti. Subito sono stati esaminati i filmati delle telecamere di videosorveglianza e, dopo 45 minuti, la Lancia Ypsilon è stata ritrovata nel parcheggio del Lidl.

La polizia locale, insieme con una pattuglia dei carabinieri, ha così aspettato l’uomo fuori dal discount. Alla loro richiesta di spiegazioni, il 49enne avrebbe detto che lui non si era fermato perché, sul momento, non gli sarebbe sembrato un incidente grave. A poco sono valse le sue scuse: l’automobilista è stato condotto al comando della polizia locale e lì sono state formalizzate le due denunce a suo carico.

Giorgio Giannaccini