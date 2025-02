Denunciato per abusi dalla ex. Ma in aula si dimostra innocente

Accusato dalla ex fidanzata di averla costretta ad subire rapporti sessuali non voluti e dolorosi per mesi, un giovane era finito sotto accusa. Ma ieri in tribunale a Macerata l’imputato, un operaio di 28 anni residente a Morrovalle, è stato assolto con la formula più ampia: perché il fatto non sussiste.

"Rischiava una condanna a sette anni – ha commentato l’avvocato Tiziano Luzi, difensore del 28enne –. Siamo riusciti a dimostrare che le accuse erano tutte bugie. Per fortuna il mio cliente aveva conservato tutti i messaggi che si erano scambiati sul telefono. Altrimenti avrebbe fatto la fine di tanti innocenti condannati per situazioni simili".

I fatti raccontati dalla ragazza sarebbero iniziati nel novembre 2022 e andati avanti fino al 30 luglio 2023, tra Civitanova e Porto Recanati. L’operaio e la ragazza, una 24enne del Fermano, si erano messi insieme nell’ottobre del 2022: un rapporto che la madre di lei non avrebbe gradito, tanto che la donna avrebbe detto al giovane di non volere che si frequentasse con la figlia. Lui a quel punto l’avrebbe lasciata. Ma la ex fidanzata il primo agosto del 2023 lo aveva denunciato ai carabinieri per violenza sessuale e stalking. La giovane aveva raccontato che lui l’avrebbe costretta a subire atti sessuali non voluti, spesso dolorosi. Il giovane operaio l’avrebbe anche obbligata a vedere dei filmati pornografici e l’avrebbe filmata con il cellulare senza il suo consenso durante i rapporti sessuali. Ancora, si sarebbe rivolto a lei chiamandola prostituta, l’avrebbe costretta a stare in auto con lui viaggiando a tutta velocità. E ancora, con condotte intimidatorie la avrebbe costretta a uscire con lui allo scopo di violentarla.

Ma secondo la difesa dell’operaio lei, fino al 15 agosto, avrebbe continuato a scrivergli, dicendogli pure che lo amava: i racconti di violenze e abusi erano solo bugie, e lei aveva contuinuato a chiedergli di verdersi, come dimostravano i messaggi sul cellulare.

E la tesi difensiva ha convinto il giudice dell’udienza preliminare Giovanni Manzoni che, ieri in tribunale a Macerata, ha assolto l’imputato. Anche il pubblico ministero Enrico Riccioni aveva chiesto l’assoluzione dalle accuse. La ragazza si era costituita parte civile, assistita dall’avvocato Alessia Pepi.

Chiara Marinelli