Denunciato un 48enne e sequestrate due auto prive di assicurazione

Ennesimo blitz dei carabinieri all’Hotel House di Porto Recanati: un uomo è stato denunciato, mentre altri due sono stati beccati in possesso di droga. Inoltre, dei veicoli sono stati sequestrati, perché privi di assicurazione. Sono i risultati della task force svolta venerdì dai militari della Compagnia di Civitanova, diretti dal sottotenente Cristian Mucci, con l’ausilio dei colleghi del nucleo cinofili di Pesaro. Nel primo pomeriggio, i carabinieri sono entrati in azione, passando al setaccio il maxi condominio. È stato trovato un senegalese 48enne che andava a spasso per il palazzone, malgrado non ne avesse il diritto, perché sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, quindi a quell’ora si sarebbe dovuto trovare dentro casa. Per questo, è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Oltre a ciò, i carabinieri con il prezioso fiuto dei canti antidroga hanno svolto diverse perquisizioni negli appartamenti del condominio. Un nigeriano di 30 anni, di professione bracciante agricolo, è stato pizzicato con addosso uno spinello di marijuana, mentre un un agente di commercio anconetano aveva con sé una dose di cocaina (circa 0,35 grammi). Entrambi sono stati segnalati alla prefettura. Due veicoli sono stati posti sotto sequestro, in quanto privi di copertura assicurativa. In tutto sono state controllate 32 auto, identificate 60 persone ed elevate 8 multe per violazione al codice della strada.

g. g.