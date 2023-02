"Depliant rete musei, San Severino dov’è?"

di Gaia Gennaretti

Depliant del Museo archeologico della Vallata del Potenza, "ma San Severino dov’è?". È critico l’architetto Luca Maria Cristini sui depliant dedicati al Museo Archeologico della Vallata del Potenza, un museo diffuso "frutto di un nuovo modo di ragionare – si legge nella descrizione – per offrire ai visitatori un’archeologia condivisa, coinvolgente e affascinante. Il racconto di tre millenni di vita lungo un fiume attraverso i suoi siti archeologici". Tutto molto bello, peccato che il territorio di San Severino non sia sufficientemente valorizzato sui depliant, secondo Cristini, e che sul sito internet non compaia affatto. "Alla Pro Loco – racconta – mi sono imbattuto in questa carta turistica. L’ho aperta e ho trovato una sorpresa. Intanto ho scoperto come la Valpotenza finisca a Castelraimondo e dunque Prolaqueum (antico Comune al confine tra l’Umbria e il Piceno, su una diramazione della Flaminia che da Nuceria Camellaria portava ad Ancona, oggi identificato con Pioraco, ndr) è completamente ignorato, così come il suo Ponte Marmone ancor oggi visibile sul sedime antico del diverticolo della via Flaminia. Poi – continua – nella sezione della mappa, ci sono varie icone tra cui torri e castelli, che sono medievali, ma vabbè, passi. Comunque i musei non ci sono. E lì trovo il Cassero di Castelraimondo, ma non la Torre civica di San Severino né l’Abbazia di San Lorenzo in Doliolo, ipotetico primo cenobio monastico della zona, sulla scia di Basilio e Pacomio. Dimenticanza?". Ma le questioni sollevate non finiscono qui: "Giro la carta e trovo descrizioni e foto dei centri interessati dalla presenza, devo supporre, di musei ed evidenze archeologiche. Ebbene, a farla da padrona è, pensate un po’, Castelraimondo che non ha né l’uno, né le altre però vi si descrivono, con dovizia di foto, nell’ordine: Il castello di Lanciano, del secolo XIV, il Cassero del secolo XIII, la festa dell’Infiorata del secolo XX. Strana archeologia. Di Septempeda – stigmatizza – un municipio romano citato da Plinio il vecchio e Strabone, che dà il nome all’intera via Septempedana – e di Castrum Regale (entrambi oggi San Severino, che è patria di almeno tre generazioni di eminenti archeologi, oggi forse dimenticati) non si inserisce neanche una foto, neppure del ricchissimo museo archeologico e non si fa nessun cenno alla necropoli picena di Pitino. Ma queste cose le pagano con i soldi dei contribuenti?"