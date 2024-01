Deportati e internati nei lager nazisti, cerimonia per le medaglie d’onore

Sono undici i cittadini maceratesi deportati e internati nei lager nazisti che saranno insigniti con la medaglia d’onore concessa dal presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La cerimonia, organizzata dalla Prefettura come tradizione in occasione della "Giornata della memoria", si terrà domani, dalle 9, nella sala consiliare della Provincia. Le medaglie saranno consegnate dal prefetto Isabella Fusiello, insieme ai sindaci di rispettiva residenza dei congiunti degli insigniti. Gli insigniti sono: Nello Urbani di Macerata, Giovanni Angeloni, Pierino Castagna, Bruno Guardabassi, Enrico Marziali ed Ernesto Malaisi di Montecosaro, Francesco Bartolini e Luigi Gobbi di Civitanova, Tullio Bracci e Cesare Menchi di Loro Piceno e Giovanbattista Detto di Potenza Picena. "La cerimonia costituirà un giorno fondamentale per rammentare come l’Olocausto e le tragedie che ne sono derivate non si esauriscono nel tempo, ma costituiscono tragici eventi che sono parte della storia e dell’essenza stessa dell’umanità – spiegano dalla Prefettura –. È fondamentale, quindi, un impegno che si rivolga a ciascuno di noi per mantenere la memoria di coloro che hanno superato la soglia dell’orrore e per operare invece a favore dell’armonia tra gli uomini. Pertanto, servono momenti di riflessione anche con nuovi linguaggi per coinvolgere i giovani, bambine, bambini, ragazze e ragazzi attorno ai temi dell’Olocausto, delle deportazioni, delle discriminazioni e della diversità che hanno segnato quel periodo e che ancora oggi devono essere ricordati, elaborati e discussi per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente".