Depositato il ricorso contro il Piano d’Ambito

"Ricorso depositato contro il Piano d’Ambito": così il comitato ’Corridonia Green No Discarica’ ha dato seguito a quanto annunciato nel confronto pubblico tenutosi lo scorso ottobre dove uno degli obiettivi dichiarati è stato anche quello che i siti, ricadenti nei territori di Corridonia e Monte San Giusto, non finissero nella rosa finale dei potenzialmente idonei per ospitare la nuova discarica provinciale. "L’avvocato Luca Forte, incaricato dal Comitato insieme a cinquanta cittadine e cittadini, ha impugnato il Piano d’Ambito dell’Ata 3 approvato il 29 agosto – ha illustrato il presidente del comitato Andrea Germondari -. Questo è il secondo motivo aggiunto che abbiamo depositato, dopo il primo motivo aggiunto contro la proposta di Piano d’Ambito del 2021 ed il ricorso originario del 2020. Tali azioni legali, oltre a quelle politiche, sono atti necessari a tutelare il nostro territorio – ha precisato - Ci teniamo a ringraziare, tutti coloro che hanno contribuito all’ultima raccolta fondi". La questione sarà inoltre toccata nel corso dell’assemblea dell’Ata 3, programmata per il 30 novembre, in cui si terrà la presentazione dello stato di avanzamento dei lavori di analisi localizzativa dell’impianto dell’ingegner Massimo Stella e il gruppo di lavoro dell’Università Politecnica delle Marche. "Molti sono i nuovi profili di illegittimità di questo provvedimento, che è sbagliato nel merito e nel metodo – ha sottolineato Germondari -. Ne citiamo soltanto due; come prima cosa, la conformità del Piano d’Ambito, emanata dalla Regione Marche, non poteva essere rilasciata in quanto, come afferma l’ente stesso “non è possibile riconoscere la piena coerenza del Piano d’Ambito di gestione di rifiuti dell’Ato 3 Macerata con la normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie del cosiddetto pacchetto economia circolare“. Mentre, come seconda cosa, nel Piano d’Ambito approvato risultano presenti tutti gli 84 siti iniziali, ciò sta a significare che l’Ata 3 non ha né recepito le osservazioni dei Comuni né tanto meno quelle dei comitati".

Diego Pierluigi