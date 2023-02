Deposito di cocaina e hashish all’Hotel House

di Giorgio Giannaccini

Maxi sequestro di droga all’Hotel House di Porto Recanati, dove sono stati ritrovati oltre 650 grammi tra cocaina e hashish, nascosti all’interno di una cassetta in plastica, lungo il corridoio del terzo piano. E’ il frutto dei controlli straordinari svolti dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, insieme ai colleghi della caserma di Porto Recanati, con il supporto dei finanzieri della Tenenza di Porto Recanati e dell’unità cinofila di Civitanova. Il blitz è partito mercoledì pomeriggio, intorno alle 15, quando sono stati passati al setaccio il River Village e l’Hotel House. E proprio in quest’ultimo condominio ci sono stati i maggiori risultati. Grazie al fiuto infallibile del cane antidroga, i militari si sono accorti che al terzo piano (scala B) c’era qualcosa di strano all’interno del vano contatori.

Infatti hanno trovato dentro a una cassetta in plastica, piena di calcinacci, quattro panetti di hashish, ciascuno da un etto, per un totale di ben 402 grammi. Ma c’è dell’altro, perché lì erano stati nascosti pure 265 grammi di cocaina purissima, dal valore di circa 60mila euro nel mercato nero della droga. Secondo gli accertamenti dei militari, quello stupefacente era stato abbandonato lì da alcuni ignoti, visto l’arrivo delle forze dell’ordine. La droga è stata sequestrata, e messa a disposizione della Procura di Macerata. Sempre nei corridoi della scala B, carabinieri e finanzieri hanno beccato un 28enne pakistano con addosso 2,7 grammi di hashish. Il giovane, dopo essere stato perquisito, ha detto che lo stupefacente era per uso personale, quindi è stato segnalato alla prefettura di Macerata in quanto assuntore. Inoltre un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo, in quanto dai controlli è emerso che era senza assicurazione. Mentre al pianoterra del River Village, sono stati multati i titolari di due minimarket, che non avevano affisso il cartello con i prezzi di vendita dei prodotti esposti al pubblico. Durante il servizio sono state identificate 193 persone, tra cui 167 extracomunitari, controllati 42 veicoli e sei esercizi commerciali, ed elevate cinque multe per violazioni al codice della strada.